Michelle Hunziker festeggia, guarda chi sono gli invitati al party

Michelle Hunziker festeggia con il fidanzato Alessandro Carollo e gli amici “Mi hanno organizzato una cena intima a sorpresa… i miei cari amici” scrive Michelle Hunziker, nata sotto il segno dell'Acquario, postando il video che immortala la location addobbata a festa: la tavolata piena di fiori, il salotto con le candele, la terrazza con il barbecue acceso, la cucina con i fornelli caldi e i ragazzi del catering al lavoro, la serata di festeggiamenti. Aurora Ramazzotti fotografa il suo posto tavola accanto a nonna Ineke, bellissima e in grande spolvero che lamenta di non voler brindare ad acqua. C’è Jonathan Kashanian che chiacchiera e ride con Alessandro Carollo. Proprio l’ex gieffino è stato il Cupido che ha fatto incontrare e innamorare la Hunziker con l’osteopata romano (tra loro è scattato pochi giorni fa un bacio appassionato in pubblico). Ci sono la manager e gli amici più cari pronti a lasciarsi andare alle risate e alle chiacchiere intime.

Michelle Hunziker felice e appagata “Sono proprio felice di questo compleanno, avevo proprio bisogno di stare con le persone che sono importanti per me” ha detto Michelle Hunziker al momento del brindisi. Seduta accanto ad Alessandro Carollo la conduttrice svizzera, separata da due anni dall'ex marito Tomaso Trussardi, è apparsa serena e appagata come non mai. Sta attraversando un momento felice della sua vita, con le sue figlie, suo grande orgoglio, il nipotino, di cui va pazza, un amore appena sbocciato e già maturo, circondata dalle persone che le vogliono bene. Sui social per ringraziare degli auguri ricevuti per i suoi 47 anni ha ripetuto di sentirsi amata, molto amata.

Una giornata di compleanno indimenticabile Il giorno del suo 47esimo compleanno, Michelle Hunziker ha ricevuto subito una sorpresa romantica dal suo compagno Alessandro Carollo. Nelle storie Instagram, il fidanzato ha pubblicato una foto di Michelle da bambina con la canzone “Sei Bellissima” in sottofondo musicale e le ha fatto gli auguri: “In questo giorno speciale, voglio celebrare la nascita di questo angelo biondo… Ti amo, amore mio”. La relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, osteopata originario di Roma, è sempre più solida. I due si lasciano andare a gesti d'amore in pubblico e non temono i flash dei fotografi. Il settimanale “Chi” li ha immortalati mentre si baciavano alla festa di Jonathan Kashanian, amico stretto della presentatrice e di sua figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker dal suo primo provino a 18 anni ad oggi Qualche tempo fa Michelle Hunziker ha pubblicato sui social il suo primo provino a Mediaset, realizzato a Cologno Monzese nel 1995, quando aveva appena 18 anni. “Se penso alla mia infanzia, a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me… non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcol” ha scritto la conduttrice a corredo del post. Oggi spegne 47 candeline e da allora ne è passata di strada, un successo dopo l’altro in tv. Ora è una showgirl affermata che conduce trasmissioni in Italia e in Germania conquistando il pubblico con la sua professionalità e con la sua verve. Instancabile, sempre pronta a una nuova avventura, preparata sul canto, sul ballo e sulla conduzione è una vera bomba del piccolo schermo.