Per Michelle Hunziker l'estate è già iniziata e dalla Costa Smeralda manda intriganti cartoline social ai follower. Se gli scatti in abiti leggeri al tramonto sono romantici, a far sognare davvero sono quelli in cui la conduttrice sfoggia il suo fisico tonico in costume. Prima si inquadra allo specchio mentre spalma la crema solare, poi riprende il suo tuffo atletico dalla barca sfoggiando non solo le abilità ginniche ma soprattutto il lato B impeccabile. Ma con lei al mare c'è anche il nuovo fidanzato Matteo Viezzer?