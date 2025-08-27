© Tgcom24
© Tgcom24
Le vacanze della conduttrice con il nuovo compagno sono da togliere il fiato
© Tgcom24
© Tgcom24
Prima una vacanza romantica in Costiera Amalfitana, poi una scalata sulle vette delle Dolomiti tra abbracci e passione ad alta quota. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno trascorso l’estate insieme: il settimanale “Chi” li ha fotografati mentre si baciano tutti imbacuccati in montagna, “Diva e donna” li ha paparazzati mezzi nudi in barca, un mix perfetto di immagini che raccontano l’intimità e la complicità della nuova coppia.
Michelle Hunziker non rinuncia mai alle vacanze in montagna. Ad agosto scala le vette delle Dolomiti con una bella compagnia di amici – tra cui anche Serena Autieri – e le figlie Sole e Celeste Trussardi. Nino Tronchetti Provera la raggiunge ad alta quota in elicottero. Il settimanale “Chi” immortala l’incontro tra i due fidanzati a San Cassiano. L’imprenditore porta un regalo alla compagna e lei ricambia con un bacio infinito. Pare che sia un ricordo della vacanza in Costiera, un segreto dei due piccioncini.
Michelle Hunziker, dopo la Grecia con la famiglia (c'era anche Aurora Ramazzotti a Mykonos), ha trascorso qualche giorno di vacanza in barca al largo di Amalfi con Nino Tronchetti Provera. Michelle Hunziker e il suo nuovo compagno sono innamoratissimi. Il settimanale “Diva e Donna” li ha paparazzati mezzi nudi: l’imprenditore dopo un’immersione in un angolo nascosto di mare sale dalla scaletta dell’imbarcazione senza il costume addosso. I flash lo beccano in versione hot, lei invece con il due pezzi bellissima e sorridente.
“Risate, camminate, confidenze, mangiate e bevute… amici e family” scrive Michelle Hunziker per riassumere la sua vacanza a San Cassiano. Prima di tornare al lavoro e agli impegni quotidiani, la conduttrice tv fa una carrellata di video e foto dall’Alta Badia. C’è anche uno scatto di coppia, abbracciata a Nino Tronchetti Provera: hanno scalato la montagna e soddisfatti si sono fatti immortalare davanti alla croce di vetta.
© Tgcom24
© Tgcom24
Commenti (0)