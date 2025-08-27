Prima una vacanza romantica in Costiera Amalfitana, poi una scalata sulle vette delle Dolomiti tra abbracci e passione ad alta quota. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno trascorso l’estate insieme: il settimanale “Chi” li ha fotografati mentre si baciano tutti imbacuccati in montagna, “Diva e donna” li ha paparazzati mezzi nudi in barca, un mix perfetto di immagini che raccontano l’intimità e la complicità della nuova coppia.