People
PASSIONE INFINITA

Michelle Hunziker, dai baci ad alta quota con Tronchetti Provera alle foto nudi

Le vacanze della conduttrice con il nuovo compagno sono da togliere il fiato

27 Ago 2025 - 09:50
Prima una vacanza romantica in Costiera Amalfitana, poi una scalata sulle vette delle Dolomiti tra abbracci e passione ad alta quota. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno trascorso l’estate insieme: il settimanale “Chi” li ha fotografati mentre si baciano tutti imbacuccati in montagna, “Diva e donna” li ha paparazzati mezzi nudi in barca, un mix perfetto di immagini che raccontano l’intimità e la complicità della nuova coppia.

La scalata d’amore in Alta Badia

  Michelle Hunziker non rinuncia mai alle vacanze in montagna. Ad agosto scala le vette delle Dolomiti con una bella compagnia di amici – tra cui anche Serena Autieri – e le figlie Sole e Celeste Trussardi. Nino Tronchetti Provera la raggiunge ad alta quota in elicottero. Il settimanale “Chi” immortala l’incontro tra i due fidanzati a San Cassiano. L’imprenditore porta un regalo alla compagna e lei ricambia con un bacio infinito. Pare che sia un ricordo della vacanza in Costiera, un segreto dei due piccioncini.

Nino Tronchetti Provera senza costume

  Michelle Hunziker, dopo la Grecia con la famiglia (c'era anche Aurora Ramazzotti a Mykonos), ha trascorso qualche giorno di vacanza in barca al largo di Amalfi con Nino Tronchetti Provera. Michelle Hunziker e il suo nuovo compagno sono innamoratissimi. Il settimanale “Diva e Donna” li ha paparazzati mezzi nudi: l’imprenditore dopo un’immersione in un angolo nascosto di mare sale dalla scaletta dell’imbarcazione senza il costume addosso. I flash lo beccano in versione hot, lei invece con il due pezzi bellissima e sorridente.

Michelle Hunziker, baci bollenti al mare con Nino Tronchetti Provera

Le foto in montagna di Hunziker e Tronchetti Provera

  “Risate, camminate, confidenze, mangiate e bevute… amici e family” scrive Michelle Hunziker per riassumere la sua vacanza a San Cassiano. Prima di tornare al lavoro e agli impegni quotidiani, la conduttrice tv fa una carrellata di video e foto dall’Alta Badia. C’è anche uno scatto di coppia, abbracciata a Nino Tronchetti Provera: hanno scalato la montagna e soddisfatti si sono fatti immortalare davanti alla croce di vetta.

Michelle Hunziker al mare, i baci bollenti con Nino Tronchetti Provera

