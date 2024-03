Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sexy e provocanti per la cover in coppia

Mamma e figlia posano insieme in tutto il loro splendore e raccontano del periodo in cui hanno vissuto a Los Angeles

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sexy in copertina con abiti trasparenti Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti esagerano con il sex appeal per la cover di Tings. La mamma indossa un abito nero dal tessuto leggerissimo e sottile che regala un sensualissimo gioco di trasparenze sul seno lasciando intravedere i capezzoli. Non è da meno la figlia, con uno slip dress di pizzo nero che mette in mostra tanta pelle nuda. Trucco delicato e sguardo deciso per entrambe, seducono l'obiettivo. Durante la video intervista invece sono quelle di sempre, giocose e affettuose tra risate e sguardi complici.

La vita a Los Angeles di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti parlano del periodo in cui hanno vissuto in California perché la ex moglie di Eros Ramazzotti era entrata a far parte del cast del film "Matrix Reloaded". “Avevo deciso di andare a Los Angeles perché volevo fare a tutti i costi cinema, ho iniziato a fare dei provini negli Stati Uniti e piacqui ai due registi di Matrix", ha raccontato la showgirl. Era il 2002, sua figlia aveva 6 anni e lei era fresca di separazione dal cantante. "Avevamo la villa sulle colline. Io andavo a scuola, alla scuola americana. Mi piaceva tantissimo", ricorda Aurora Ramazzotti. "Era la Berkley Hall School", precisa Michelle che aggiunge con nostalgia: "Andavamo da Whole Foods". L'influencer scherza: "Spendevamo 300 dollari per un paio di cavoli… ma l’abbiamo amato".

