Michelle Hunziker alle Maldive, San Valentino con le figlie

Michelle Hunziker si prepara al suo show Michelle Impossible, dopo aver lavorato sodo nelle prove, si concede qualche giorno di relax al mare. Sarà uno spettacolo da non perdere, con la verve e la simpatia della presentatrice e dei suoi compagni di avventura, la Gialappa’s Band, Katia Follesa e Andrea Pucci, un mix esplosivo di divertimento e sorprese. Ma Michelle dopo un periodo intenso ha bisogno di ricaricare le pile e per questo è volata alle Maldive.

Acque cristalline, pesci, mare e cielo che si confondono in una sfumatura di colori. L’atollo maldiviano scelto da Michelle Hunziker è un vero paradiso terrestre. La conduttrice tv inquadra le sue figlie Sole e Celeste Trussardi sul bagnasciuga e scrive “Love”. Nella settimana degli innamorati, la Hunziker ha voluto prendersi una pausa dal lavoro per rilassarsi e godersi l’amore. Del resto, anche in occasione del suo 47esimo compleanno Michelle aveva detto di amare molto e sentirsi pure molto amata. “Love” is in the air. Ma Alessandro Carollo è al suo fianco? Di lui non c’è traccia nelle storie social nella location da sogno, ma toccherà attendere per vedere se i due innamorati usciranno allo scoperto anche in questa meravigliosa vacanza.

