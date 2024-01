I due ormai non solo fanno più nulla per nascondersi, ma davanti ai fotografi si mettono in posa insieme e si lasciano andare a un bacio appassionato. Lo hanno fatto alla festa di compleanno di Jonathan Kashanian , caro amico della showgirl e di sua figlia Aurora Ramazzotti , dove si sono fatti immortalare stretti l'uno all'altra dai paparazzi del settimanale Chi.

Tgcom24

Innamorati alla festa di Jonathan Kashanian: le foto del bacio di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo Al Giardino Cordusio dell’hotel Gran Meliá, nel cuore di Milano, si è svolta la festa per il 43esimo compleanno di Jonathan Kashanian. Tra gli invitati c'erano Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, innamoratissimi. Lei in tailleur bianco, lui in camicia e pantaloni neri, hanno sorriso felici ai fotografi anche se con un velo d'imbarazzo. Poi si sono lasciati andare a un bacio infuocato, con l'osteopata che stringeva in vita la conduttrice con trasporto. Pare che a fare da Cupido tra di loro sia stato proprio il festeggiato...

La relazione di Michelle Hunziker e il fidanzato svelata da Chi Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono usciti allo scoperto come coppia poco alla volta, quando già stavano insieme da diversi mesi. La loro relazione era rimasta segreta fino a ottobre quando il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto dei due: "Si frequentano da molto tempo e hanno un legame profondo", aveva rivelato una fonte vicina alla conduttrice e all'osteopata, confermando le indiscrezioni che circolavano già da prima, dopo che erano stati avvistati sul Terminillo. Le prime foto social risalgono a novembre quando si sono concessi un romantico fine settimana in Svizzera. "Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo", ha scritto lui sui social come dedice per la sua compagna.

Leggi Anche Michelle Hunziker e Alessandro Carollo amore sulle piste all’alba

Chi è Alessandro Carollo, il compagno di Michelle Hunziker Alessandro Carollo, nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, è un osteopata romano di successo. Si è laureato in Scienze Motorie alla Sapienza di Roma e ha due studi frequentati da diversi vip. Inoltre, è docente e fondatore della European Academy of Osteophaty e dell’Osteopathic Institute. Tra i suoi clienti ci sono Paola Barale, Elisabetta Canalis, Renato Zero, Fabrizio Corona, Belen Rodriguez; inoltre è legato da un'amicizia di lunga data a Gessica Notaro. Si dice che abbia avuto relazioni con personaggi famosi come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai ammesso) e Paola Barale.