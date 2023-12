Michelle Hunziker e Alessandro Carollo amore sulle piste all'alba

Fotogallery - Elisabetta Gregoraci in bikini in Kenya

Dalle moto agli sci, le passioni di Michelle Hunziker e del compagno “E le bacchette? Quando divento batterista – scrive ironico Alessandro Carollo scatenato sulle piste di Campiglio in snowboard - Luna ancora alta... 7:30 del mattino... Giù a cannone per la Direttissima dello Spinale. Che spettacolo”. Anche Michelle Hunziker da buona svizzera ama affrontare la neve di prima mattina quando ancora è incontaminata e la natura si sta risvegliando. Belli e innamorati, Michelle e Alessandro condividono anche la passione per lo sci. Oltre a quella per le moto. Infatti, è proprio in sella a una potente due ruote che la coppia amante dello sport ha fatto la sua prima uscita sui social. Poi è stata la volta della simulazione di volo in assenza di gravità. Insomma, la Hunziker e Carollo sono una coppia spericolata e amante del brivido.

Michelle fidanzata con Alessandro Carollo Quella sulle Dolomiti è la prima vacanza sulla neve di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. Con loro a godersi la bellezza delle montagne innevate ci sono anche le bambine di lei, Sole e Celeste Trussardi. La conduttrice tv e l’osteopata romano fanno coppia da diversi mesi ma sono usciti allo scoperto poco alla volta. Le prime foto social risalgono a novembre quando Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono concessi un romantico fine settimana in Svizzera. La loro relazione era rimasta segreta fino a ottobre quando il settimanale “Chi” non aveva pubblicato alcune foto che li immortalavano insieme. “I due si frequentano da molto tempo e hanno un legame profondo”, aveva rivelato una fonte vicina alla coppia, confermando le indiscrezioni che circolavano già da prima, dopo che erano stati avvistati sul Terminillo. “Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti… E poi sono una donna in vista, a volte è un problema per chi ti sta accanto. Dovrei trovare un uomo molto risolto che se ne frega del mio lavoro” aveva detto tempo prima la Hunziker.