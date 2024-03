Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati

La notizia confermata dal settimanale “Chi” in esclusiva

Dopo settimane di voci e dubbi, la conferma ufficiale arriva dal settimanale “Chi” che annuncia in esclusiva la fine della storia tra la conduttrice tv svizzera e l’osteopata romano. Pare che decisive siano state la distanza (lei vive a Milano e lui a Roma) e la priorità della showgirl per le figlie.

Tgcom24

Da settimane si rincorrevano le voci di un allontanamento tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. Qualcuno aveva supposto che l’osteopata romano fosse scomparso dalle foto di famiglia perché l’ex di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, non gradisse la presenza di un altro uomo accanto alle figlie Sole e Celeste. Ma Carollo non solo mancava dagli scatti importanti ma sembrava proprio essere sparito dalla vita della Hunziker. La conduttrice non ha mai dato spiegazioni salvo farsi vedere sempre più spesso da sola.

Leggi Anche Per Michelle Hunziker e Alessandro Carollo scatta il primo bacio in pubblico

“E’ finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. La notizia è confermata a Chi da fonti vicine alla coppia” scrive il settimanale mostrando alcune immagini della conduttrice svizzera in un agriturismo (dove c’erano anche Chiara Ferragni con la famiglia e Diletta Leotta con la figlia) insieme a Sole e Celeste e alla sua manager. In una recente intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini la Hunziker aveva preferito non rispondere alla domanda su Alessandro Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip.

Leggi Anche Michelle Hunziker festeggia, guarda chi sono gli invitati al party

Leggi Anche Michelle Hunziker alle Maldive, San Valentino con le figlie



A novembre era stata proprio Michelle Hunziker a fare una speciale dedica social ad Alessandro Carollo. Sui social la conduttrice, ex di Eros Ramazzotti, aveva scritto: "L'amore muove tutto, l'amore può tutto, l'amore guarisce. L'amore arriva quando meno te lo aspetti e quando smetti di 'frignare'". Carollo invece le aveva scritto: “Come un tuono. Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita”. Qualche giorno prima aveva ufficializzato la relazione con l’osteopata romano mostrando la prima foto di coppia durante una gita in moto.

Leggi Anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sexy e provocanti per la cover in coppia