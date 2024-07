Michelle Comi non ha progetti per luglio, quindi si fa avanti sui social alla ricerca di qualcuno che la porti in vacanza. Ma non una persona che sia solo di compagnia, le sue richieste sono specifiche: vuole un uomo che le paghi un hotel a 5 stelle o una villa privata per almeno 14 giorni, che le metta a disposizione un autista privato e che la porti a fare shopping. A chi la critica risponde solo: "Non ho mai pagato in tutta la mia vita una vacanza. L'uomo deve pagare".