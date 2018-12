Michela Quattrociocche, sexbomb per la festa dei 30 anni senza il marito

Michela Quattrociocche festeggia i 30 anni con un mega party tra parenti e amici. Ma dopo “Scusa ma ti chiamo amore”, “Scusa ma ti voglio sposare” viene da domandare all'attrice: scusa ma dov'è tuo marito? Lei balla scatenata mostrando il suo fisico mozzafiato stretto in mini abito bianco che lascia scoperto un sexy stacco di coscia e un décolleté che pare disegnato col compasso, ma di Alberto Aquilani non c'è traccia. Foto di rito con la famiglia, canzoni, torta, candeline, ma a fare la sorpresa non è certo il calciatore...