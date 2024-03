Melissa Satta single e sexy, fuga alle terme in bikini

L'ex velina ha affrontato con coraggio e dignità le critiche e le false accuse di alcuni giornali stranieri che l'avevano definita "sex addicted", rispondendo per le rime sui social. Ora Melissa si dedica a se stessa, alla sua salute fisica e mentale grazie al sostegno delle sue amiche, che le sono state accanto in questo momento difficile.

Tgcom24

Melissa Satta, 38 anni, ha pubblicato le immagini della sua fuga alle terme con le amiche mostrando il fisico perfetto in bikini, un lato B da urlo e gambe affusolate e sensuali. E forse ha lanciato anche una frecciatina all’ex fidanzato Matteo Berrettini. “Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende” ha scritto e poi ancora: “Prima o poi arrivano i giorni della consapevolezza, in cui dovrai decidere se continuare a salvare gli altri, le cose o le situazioni... oppure lasciarti tutto alle spalle e iniziare a salvare soltanto te stessa”.

Melissa Satta nella spa si dedica al suo relax. Sfoggia un bikini fluo che anticipa i trend dell’estate e mostra di aver superato ampiamente la prova costume. Alle spalle si è lasciata le polemiche dopo che era stata investita da definizioni sessiste della stampa estera in seguito all'addio a Matteo Berrettini, prima ancora invece era stata accusata di essere una distrazione per il tennista. “Mi sono sentita ferita come donna e come madre" aveva detto la Satta.