"Ed eccomi qua, ancora una volta costretta ad assumere la mia autodifesa dinnanzi al tribunale dell’inquisizione mediatica, senza aver commesso nessun 'crimine', né alcun comportamento connotato da riprovevolezza morale", esordisce Melissa Satta nella lettera pubblicata sui social. Alcune testate, principalmente straniere, l'hanno definita "sex addiccted" (dipendente dal sesso) parlando della fine della sua relazione con Matteo Berrettini. "Una definizione che mi lacera profondamente", scrive la ex velina annunciando l'intenzione di ricorrere a vie legali, in questa occasione come nelle eventuali future, contro chiunque si permetta di usare tale definizioni "senza minimamente curarsi delle sofferenze causatemi come madre, prima che come donna e come persona".

Una battaglia a nome di tutte le donne

"Non voglio strumentalizzare il sessismo... né voglio cedere alla facile tentazione di richiamare fatti di cronaca... ma credo che sia tempo che la stampa si assuma le proprie responsabilità e svolga il ruolo dell'informazione secondo i consueti canoni di verità e correttezza", aggiunge Melissa Satta. Nelle storie social allega i titoli del tabloid inglese "Daily Mail" e del "New York Post" in cui viene definita "dipendente dal sesso". "Termini assolutamente inaccettabili e gravissimi, con dichiarazioni inesistenti frutto di un'invenzione di altri". Ora è tutto in mano all'avvocato: "Lo faccio per me, per mio figlio, per la mia famiglia, per tutte le persone che mi vogliono bene e per tutte le donne che devono subire delle situazioni assurde che vengono accusate e vengono fatte sentire come sono stata fatta sentire io in tutto questo anno".