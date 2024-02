Tgcom24

Dopo una bella mattinata sulla neve con gli sci ai piedi cosa c’è di meglio di un tuffo rigenerante in una piscina riscaldata e immersa tra le vallate ghiacciate? Melissa Satta si è regalata una pausa davvero rilassante dove ha potuto sfoderare pure il sex appeal. Immersa in acqua, baciata dal sole e circondata dalla coltre bianca, la ex velina ha sfoggiato il primo bikini dell’anno.

Leggi Anche Melissa Satta a Zermatt con Matteo Berrettini, amore sulla neve

Melissa Satta, che sportiva Melissa Satta è anche un’appassionata di sport e sugli sci se la cava bene. Per questo non ha rinunciato alla sessione di discesa accompagnata da un gruppo di amici vip tra cui l’ex campione Giorgio Rocca. In serata una sfilata in montagna e l’occasione per una cena al caldo della baita super lusso.

Leggi Anche Melissa Satta e Simona Salvemini, auto piena dopo lo shopping