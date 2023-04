Melissa Satta a tutto calcio, guarda la festa per Maddox

La ex velina tira una pallonata alle critiche e si gode il party per il figlio

Del resto, il figlio della ex velina e del calciatore Kevin Prince Boateng è cresciuto a pane e pallone. Anche la mamma ha militato nelle squadre femminili e ancora oggi si diverte a fare partitelle sul campo verde. Per i 9 anni del bimbo la Satta ha organizzato un mini-stadio San Siro dove accogliere gli amichetti tra coppa dei campioni, football-dolciumi e naturalmente giochi di squadra!

“Auguri amore della mia vita” è stata la dedica di Melissa Satta in occasione del compleanno del piccolo Maddox. Dopo la torta casalinga della ex velina, il bambino ha festeggiato con gli amichetti con un party speciale. “Davvero una festa da sogno” ha scritto lei postando le immagini con tutti i dettagli del mini-stadio allestito per il figlio.

Basta polemiche! Melissa Satta si gode la giornata di festa con il suo Maddox lasciandosi alle spalle le polemiche social e i commenti cattivi degli haters. Da quando è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Matteo Berrettini, la ex velina è stata accusata di essere una distrazione per il tennista. Lui ha prontamente replicato dicendo che l’amore non lo deconcentra di certo, ma non è bastato. La Satta bersagliata dalle critiche è stata costretta a sfogarsi: “Sono vittima di bullismo e sessismo per la mia storia d’amore, ora basta”.

Con Maddox a tifare Berrettini L’ultimo match a Montecarlo prima dell’infortunio è stata una bellissima vittoria per Matteo Berrettini. Melissa Satta era a bordo campo con Maddox per tifare il tennista. Lei lo ha incitato e incoraggiato in questo momento complicato della sua carriera. Ora affronteranno insieme una nuova ripartenza. “Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questa è difficile. Sono molto triste di annunciare che non potrò giocare la mia partita a Montecarlo – recita l’ultimo post di Berrettini di sei giorni fa - Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il sostegno. Significa tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili”.