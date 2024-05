Melissa Satta confida a Diletta Leotta: “Vorrei un altro figlio”

Melissa Satta con Diletta Leotta parla anche del suo ex marito, Kevin Prince Boateng, con cui si è lasciata nel 2020. Ricorda quando lui le chiese di sposarlo: “L'ha fatto in Sardegna. Mi disse ‘Stasera usciamo a cena fuori io e te, vestiti bene’. Andammo su una barca ma io non avevo capito niente. Mi aveva già regalato un anello e in barca tirò fuori una barbie sposa. E così mi disse ‘l'anello lo hai già’ e mi chiese di sposarlo. Poi arrivarono a sorpresa tutti i miei familiari con la torta. A Kevin oggi dico che ‘Se deve scegliere una donna, parliamone’. Siamo a questo livello di amicizia, dopo anni, dopo anni. Io non sono gelosa. Quando si chiude una cosa, basta. Siamo molto moderni. Se lui è felice io lo sono e stessa cosa vale per lui, però mi ha detto che non sono in grado di dargli un consiglio”.