E' il compleanno di Melissa Satta, Matteo Berrettini non c'è

La ex velina condivide sui social tutti i messaggi di auguri ricevuti dagli amici, e tra di essi spicca l'assenza di quelli del tennista. Che siano in crisi, se non addirittura ormai scoppiati, è un gossip che si fa sempre più insistente da qualche giorno a questa parte e che ora sembra trovare conferma. A maggior ragione considerando che la coppia era uscita allo scoperto proprio in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Melissa l'anno scorso.

Melissa Satta festeggia il 38esimo compleanno Melissa Satta si è preparata a compiere 38 anni con una seduta dall'estetista per un trattamento al lato B. Sui social ha condiviso tutti gli auguri di buon compleanno ricevuti dagli amici, e l'assenza di quelli di Matteo Berrettini si fa notare. Certo i due hanno sempre apprezzato la privacy, limitando la minimo gli scambi di tenerezze su Instagram, ma il fatto che lui non si sia esposto con un pensiero in un giorno speciale non lascia presagire niente di buono.

Le voci di crisi tra Melissa Satta e il compagno Matteo Berrettini In realtà le voci di crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini si stanno facendo strada da qualche giorno, riprese e sottolineate da più fronti. I due diretti interessati non si sono esposti, ma è un dato di fatto che la ex velina abbia trascorso alcuni giorni a St. Moritz tra eventi mondani e relax e che il tennista non fosse accanto a lei. Sono già diverse settimane che non si fanno vedere insieme, e sembra sempre meno probabile che festeggeranno San Valentino da innamorati.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, un anno fa il primo bacio su Instagram E' stato proprio un anno fa che Melissa Satta ha fatto le presentazioni ufficiali, uscendo allo scoperto sui social in coppia con Matteo Berrettini. Anche in questo caso, i rumor insistenti avevano anticipato l'annuncio ufficiale ma poi, alla festa di compleanno della showgirl, la coppia si era scambiata baci ed effusioni davanti alla torta con le candeline. Una volta rotto il ghiaccio non c'erano stati più timori e tra paparazzate e post erano sempre sembrati affiatati e complici.

