Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta in Sardegna, guarda l’album

L’amore tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta va a gonfie vele. La ex velina e l’imprenditore stanno insieme da pochi mesi ma sembrano proprio molto affiatati. Stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna tra gite in barca, serate mondane e coccole di coppia. Con il figlio di lei, Maddox, avuto dal precedente matrimonio con Kevin Prince Boateng, formano una bella famiglia allargata e posano felici per le foto social.