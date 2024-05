C’erano già tutti gli elementi per parlare di una storia d'amore in corso tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta: prima un aperitivo di coppia paparazzato a Madrid, segno di un'amicizia che si approfondiva, e una serie di atteggiamenti complici e intimità in discoteca, poi nella dimora di Forte dei Marmi di lui per una lunga notte insieme, fino ad arrivare in Sardegna, accolti dalla famiglia della showgirl. Le presentazioni sono state fatte, visto che con loro nelle foto appare anche Maddox, e secondo il magazine Chi, Melissa Satta avrebbe visitato una località vicino a Brescia, terra di vini della famiglia Beretta, dove avrebbe incontrato i genitori di Carlo. Questi ultimi, a quanto pare, non avevano un grande affetto per l'ex compagna del figlio, Giulia De Lellis.