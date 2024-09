Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sul red carpet in coppia

Red carpet di coppia per Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. L'ereditiero bresciano, storico ex di Giulia De Lellis, e la showgirl 38enne, che ha avuto una relazione con Matteo Berrettini, vanni in bianco coordinati e innamorati all’evento di beneficenza a Milano dove appaiono più affiati che mai. In particolare, Melissa Satta sorride soddisfatta all’obiettivo. Al party è presente anche la “suocera”, Umberta Gnutti Beretta, che pubblica una foto con il figlio.