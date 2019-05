Meghan Markle, svelato il flirt con la star dei talent UK

I fatti risalgono al 2015, qualche mese prima che Meghan facesse l'incontro con Harry che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. A quel tempo, la Markle era fresca di divorzio e stava trascorrendo un periodo nel Regno Unito in cerca, a quanto pare, di un fidanzato britannico. Proprio in quei giorni, racconta una fonte al Sun, sarebbe stata contattata su Instagram da Matt, reduce dalla vittoria a "X Factor UK" e fan suo e della serie "Suits". I due si sarebbero scambiati una serie di messaggi fino ad arrivare a ventilare l'ipotesi di un incontro.



Ma il destino, evidentemente, aveva altri piani per entrambi: proprio in quei giorni Cardle incontrò quella che è la sua attuale fidanzata e, reputando scorretto dare seguito alla conoscenza con Meghan, non rispose mai all'ultimo messaggio che lei gli inviò. Poco male: di lì a poco la ragazza avrebbe conosciuto il principe Harry. Il resto della storia lo conosciamo tutti.