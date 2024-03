Meghan Markle e il suo blog

I media americani e britannici riferiscono che "American Riviera Orchard" è un marchio di lifestyle che si concentrerà sulla casa, sul cibo, sul giardino e sugli articoli per uno stile di vita sano e naturale. Page Six rivela che la Markle ha dedicato un anno allo sviluppo di questo progetto che racchiude "tutte le sue passioni", mostrando notevoli somiglianze con il blog The Tig, da lei fondato nel 2014. La duchessa aveva salutato il suo pubblico nel 2017, chiudendo il sito di lifestyle in seguito all'annuncio del suo fidanzamento con il principe Harry, lasciando un messaggio commovente alle sue lettrici. Da quel momento, La Markle ha rinunciato pur non senza rimpianti a dare consigli di moda, fare le cronache di eventi esclusivi e retroscena del mondo del cinema, niente ricette e nemmeno viaggi. Secondo i tabloid il nuovo profilo social è una sorta di The Tig 2.0, ispirato al portale di Gwyneth Paltrow, ma in vendita ci saranno marmellate e gelatine, oggetti per la casa, libri di cucina. La duchessa è pronta a riprendersi la scena con un progetto che l’avvicina alla gente, proprio come sarebbe piaciuto ai royal. E il momento è davvero perfetto per spiazzare tutti e sorpassare per una volta la perfetta cognata caduta in disgrazia.