Il desiderio di Archie Mountbatten Windsor

A quanto raccontato da Meghan Markle, il piccolo Archie Harrison Mountbatten Windsor sarebbe un fotografo in erba. La passione pare sia nata grazie all'incontro con il fotografo Misan Harriman. "L'ultima volta che è stato da noi gli stava mostrando come scattare foto e io ho comprato a Archie una macchina fotografica", ha spiegato la moglie del principe Harry. La reazione del bambino è stata inaspettata: "Lui ha detto: 'Ma non è una Leica come quella di Misan'". Quello che il bimbo si aspettava è un apparecchio professionale e dal costo elevato, ed è principalmente per questo motivo che sua madre non ha nessuna intenzione di acquistarla per un bambino. Ciononostante non ha intenzione di ostacolare la passione del suo primogenito Archie, che sembra molto motivato: "L'ispirazione scorre in profondità", ha rivelato l'ex attrice.