Max Allegri e Ambra, la famiglia “si allarga”

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sposeranno presto e, secondo il settimanale Gente, la cicogna potrebbe essere già in volo. Pizzicati per le vie di Milano, dove hanno preso casa insieme, il tecnico bianconero e l'attrice si tengono per mano e mostrano un piglio sicuro davanti ai flash che li seguono. Lei è coperta da un cappotto che ben potrebbe nascondere eventuali dolci curve, lui si fa carico di pacchi e pacchetti.