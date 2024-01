Maurizio Mattioli ha sposato Simonetta Benincasa, con una cerimonia intima e riservatissima a Gorga, il comune in provincia di Roma in cui è nato l'attore.

Tgcom24

Le nozze di Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa Sono state nozze intime e informali e, soprattutto, molto riservate come nel carattere di Mattioli e Simonetta Benincasa. "Come sono serio ed emozionato", ha scritto l'attore postando su Instagram uno scatto insieme alla sua sposa. E poi: "Una giornata stupenda condivisa con l’amico fraterno" pubblicando una foto con la moglie ed Enzo Salvi. Maurizio per il sì ha indossato un completo scuro e un golf, mentre Simonetta aveva un abito blu decorato da paillettes e una stola di lana bianca. Fuori dal municipio in cui è stata celebrata l'unione ha lanciato il bouquet come da tradizione. Per entrambi è il secondo matrimonio.



Tutto su Maurizio Mattioli: età, carriera, quanti figli ha Maurizio Mattioli è nato il 3 giugno 1950 e la sua carriera da attore è iniziata quando era giovanissimo. E' stato protagonista di numerosi film, principalmente comici, e di spettacoli teatrali. Nel 1977 ha sposato Barbara Divita, ma nel 2007 la donna è stata coinvolta in un terribile incidente stradale che le ha provocato una paralisi completa e danni irreversibili fino alla morte nel 2014. La coppia non ha avuto figli ma l'attore era già papà di Francesca, nata nel 1974 da una precedente relazione. "Lei mi ha buttato la scialuppa in mare, mentre ero in acque mosse" ha detto Maurizio a proposito dell'incontro con Simonetta.

