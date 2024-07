Matteo Berrettini e Federica Lelli non hanno fatto nessun proclama social per condividere con i follower la gioia del loro amore, ma non fanno nemmeno niente per nascondere la propria felicità. Tengono il loro amore lontano dal clamore e dai social, ma quando i paparazzi del settimanale Chi li intercettano a spasso a Roma si mostrano sereni e affiatati. Non si seguono su Instagram e non si scambiano dichiarazioni, ma senza troppa pubblicità sono già andati a convivere.