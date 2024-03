Tgcom24

Matteo Berrettini esce con la ex fidanzata di Ultimo? Matteo Berrettini a pranzo con una bionda, che sui social è stata subito individuata come Federica Lelli. E’ bastato un video, postato da Rtl 102.5, per scatenare il gossip tra il tennista e la ex del cantante Ultimo. Che sia il primo indizio di una nuova storia d’amore che coinvolge lo sportivo dopo l’addio a Melissa Satta?

La fine della storia con Melissa Satta Matteo Berrettini si era lasciato con Melissa Satta lo scorso febbraio. Il tennista aveva ufficializzato la rottura direttamente da una conferenza stampa da Montecarlo via zoom: “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l'uno per l'altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata”. La showgirl aveva smentito ogni ipotesi di tradimento e aveva spiegato che i due avevano visioni diverse sul futuro. Il tennista, 26 anni, non era pronto a diventare padre, mentre lei sognava un altro figlio. Sui motivi Berrettini ha sorvolato: "Non è successo niente di particolare, devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso".

La Satta nel mirino degli hater per Berrettini Melissa Satta soprattutto nei primi mesi di relazione con Matteo Berrettini aveva subito attacchi sessisti e violenti, come se fosse lei la causa delle difficoltà del tennista che stava attraversando un periodo di crisi nel gioco. E dopo l'ultima sfortuna dell'atleta (un infortunio al ginocchio) la nuova ondata di offese verso di lei sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Così, Melissa Satta, ospite a Le Iene, con un discorso molto forte aveva espresso tutto il suo rammarico, parlando a tutti i suoi haters. “Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso. Un importante quotidiano ha titolato: “Melissa Satta porta sfortuna”. Un titolo che non solo è inaccettabile, ma che è indice del sessismo profondo che la nostra società ha interiorizzato” ha detto la Satta.