Matrimoni vip, ecco chi andrà all'altare nel 2024

Il 2024 è appena iniziato e già nell'aria si sente un intenso profumo di fiori d'arancio.

Le nozze vip saranno numerose e, come è facile immaginare, sfarzose. Finalmente coroneranno il loro sogno d'amore coppie come quelle formate da Simona ventura e Giovanni Terzi e da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno a lungo annunciato e rimandato il matrimonio. Ma andrà all'altare anche chi, come Khaby Lame, ha presentato la fidanzata ai follower con lo stesso post in cui annunciava il sì imminente.