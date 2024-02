Tgcom24

"Tanto ne dimostro 20", Matilde Brandi scherza sull'età Matilde Brandi si lascia trascinare dalla musica e dall'allegria durante la sua festa di compleanno. La serata è informale, e lei indossa jeans stracciati, t-shirt bianca e blazer nero. Con le amiche si scatena nel karaoke intonando a squarciagola canzoni cult come "Ti amo" e "Mille giorni di te e di me" e hit sanremesi, da "I p’ me, tu p’ te" a "Tuta gold". Sulle note del brano di Mahmood la festeggiata cerca di coinvolgere le amiche in una coreografia, un tentativo che riesce a metà ma che di sicuro è fonte di tante risate. Con Stefano Oradei, anche lui ballerino, si lancia in una presa spettacolare. Le torte per Matilde sono due, una ugly cake a forma di cuore con la scritta "Tanto ne dimostro 20" e un dolce a 3 piani ispirato a Broadway e al mondo del musical. Ma la showgirl coinvolge anche i follower nel party e non manca la condivisione sui social di foto e video della serata.

I festeggiamenti romantici di Matilde Brandi con Francesco Tafanelli: chi è e quanti anni ha il compagno della ballerina? La festa scatenata con le amiche è stata preceduta, la sera prima, da una cenetta romantica con Francesco Tafanelli in attesa della mezzanotte. "Lo scrivo alla vigilia del mio compleanno! Ogni donna merita il suo principe Azzurro. Grazie per avermi resa felice" ha scritto la showgirl postando le foto in compagnia del suo compagno, in cui posa vestita come una principessa con tanto di diadema in testa. Fanno coppia da oltre un anno e di lui non si hanno molte notizie: si sa che è un manager del settore spose e che è più o meno coetaneo della ballerina, anche se non è nota l'età precisa.