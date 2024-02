Per l'attrice e il cantante il primo approccio è avvenuto via social

Dopo la partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo, l'attrice ha rivelato a Grazia come è iniziata la relazione: "Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto", ha detto, ma la verità è un altra: il primo approccio è stato sui social.

Matilda De Angelis rivela di aver conosciuto il fidanzato su Instagram "La verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi" ha rivelato Matilda De Angelis a Grazia. L'attrice ammette di stimare Alessandro De Santis come artista, ma dice amarlo a prescindere da quello che fa nella vita: "Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia... Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca", ha spiegato. I due sono usciti allo scoperto come coppia esattamente un anno fa.

Come è nato l'amore La relazione tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis dei Santi Francesi è stata resa pubblica quando alcuni paparazzi li hanno sorpresi mentre si baciavano a Verona, a gennaio 2023. L'attrice in precedenza era fidanzata con Pietro Castellitto. "Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora. A un certo punto ho anche pensato: “Vabbe’ forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato”. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo", ha detto l'attrice a Vanity Fair a proposito del sentimento che prova per il cantante.

