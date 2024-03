L'attrice aveva annunciato in estate la fine della relazione con l'uomo con cui è stata sposata per 7 anni

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, il tribunale civile di Roma ha emesso il decreto di omologazione che rende efficace la separazione consensuale tra l'attrice e il procuratore sportivo. A lei resta la casa in cui vivevano e lui dovrà versare un assegno mensile per il mantenimento del figlio Leonardo. Sembra che il matrimonio, durato 7 anni, sia collassato a causa di un tradimento da parte di Manfredonia.

Martina Stella, nel 2023 la separazione dall'ex marito Andrea Manfredonia A fine dicembre Martina Stella ha annunciato a sorpresa di aver messo fine alla relazione con Andrea Manfredonia. "Ad agosto mi sono separata" aveva detto l'attrice, dopo aver aspettato un po' di tempo prima di ufficializzare la notizia. Non ha voluto però rendere noti i motivi che l'hanno portata alla scelta della separazione che le ha causato tantissimo dolore. "Evito di dire altro non solo per pudore mio personale, ma soprattutto per proteggere le mie creature", aveva commentato, aggiungendo solo: "Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato moltissimo dolore". Ha gestito il tutto con grande dignità, senza voler alimentare le voci. E riguardo al suo ex dice: "Ora i rapporti tra di noi sono rispettosi. Guardo avanti pensando ai figli".

Perché l'attrice Martina Stella si è separata? Un tradimento ha causato la fine del matrimonio Ora Il Messaggero parla di un tradimento da parte del procuratore sportivo e rivela anche quali sono gli accordi di separazione consensuale degli ex coniugi. Il tribunale ha deciso che a Martina Stella resterà l'appartamento di Roma (dove il procuratore sportivo non abita più da parecchi mesi) in cui la coppia ha vissuto insieme ai figli: Leonardo (nato dalla coppia nel 2021), e Ginevra (9 anni), che Martina ha avuto dal suo ex Gabriele Gregorini. Per la gestione del bambino è stato stabilito un affidamento congiunto, e il papà dovrà versare un assegno di mantenimento mensile la cui cifra non è stata resa nota.