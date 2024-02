Martina Colombari ricompare sui social dopo qualche giorno di assenza.

In un video si mostra stesa in un letto d’ospedale e dice: "Mi hanno operato d’urgenza e mi hanno salvata”. La ex Miss Italia si trovava nella città natale dove era andata a far visita ai genitori quando all’improvviso si è sentita male. Dopo l’intervento per peritonite, la showgirl ringrazia i medici e rassicura tutti i fan: “Mi dimettono, avrò tempo per riprendermi”.