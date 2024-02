Martina Colombari, la foto con il "look postoperatorio"

Martina Colombari è bellissima anche in tenuta ospedaliera, e molti follower che commentano il suo scatto dall'ospedale lo sottolineano. "Non avendo mai subito un intervento chirurgico serio non ho avuto precedenti esperienze di recupero fisico. Quindi questo è tutto nuovo per me. Anche questo momento diventerà parte di me, sarà un ricordo di vecchi dolori e nuove vittorie. Si uniranno a tutte le altre esperienze e “incisioni” sul mio corpo e sulla mia mente, sia visibili che invisibili, diventeranno parte del mio viaggio. E pronta a ripartire... con calma, ovvio!" scrive la ex Miss Italia.