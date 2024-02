La ex Miss Italia posa in piscina, con l'inconfondibile skyline della città a fare da sfondo, bellissima in bikini luccicante blu. Sorride all'obiettivo ma si fa riprendere solo di spalle, per evitare di mostrare i punti di sutura sull'addome.

Per Martina Colombari il peggio è passato e dopo l'operazione d'urgenza per peritonite è volata a Dubai per godersi qualche giorno di relax.

Tgcom24

Martina Colobari in vacanza a Dubai mostra il fisico nelle foto su Instagram "La luce naturale è diversa a Dubai. Che bel viaggio e che divertimento!" scrive Martina Colombari posando in piscina a Dubai e dedicando ai fan i suoi scatti hot. L'attrice posta le foto della sua vacanza, con il fisico tonico e asciutto in mostra e con un outfit che lascia poco spazio all'immaginazione. La modella è ripresa mentre si gode il relax in piscina, immersa fino a metà coscia, e si gode la vista incantevole sul maestoso panorama della città. Si tratta di un soggiorno di lavoro, come indicato dagli hashtag che completano il suo post, ma questo non significa che non ci sia spazio anche per il divertimento. Nello stesso resort alloggiano in questi giorni altre celebs, tra cui belen Rodriguez. Non è chiaro se con Martina ci siano anche il marito Billy Costacurta e il figlio Achille.



La polemica degli haters Le foto della vacanza a Dubai di Martina Colombari si sono fatte notare sui social e, oltre a chi si complimenta con lei per la sua bellezza, c'è anche chi la attacca. "Ma come fai a fare il bagno in piscina, ad una settimana da un intervento d’urgenza all’addome?", "Bah che recupero rapido, io dopo appendicite due settimane con i punti", "Ma i punti di sutura nell'addome? Io ho 5 punti su un braccio e non li posso bagnare per 14 giorni...", "Bho ma non hai rischiato la vita per un intervento all’addome?", scrivono alcuni. La modella non resta certo in silenzio davanti ad attacchi e insinuazioni e replica: "Ovviamente non ho fatto il bagno! (Sempre a fare polemiche)".