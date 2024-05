La modella, dopo i due figli avuti con Eros Ramazzotti , ha dato alla luce Ariela Wilhelmina , prima figlia nata dall'unione con William Djoko . Il parto è avvenuto il 29 aprile alla clinica Macedonio Melloni di Milano, ma la notizia è stata diffusa solo ora con un post su Instagram. "Eccoti qui! - hanno scritto Marica e William in un post congiunto -. Finalmente con noi, ti abbiamo immaginato per tutti questi mesi e hai superato tutte le nostre aspettative con la tua dolcezza e la tua pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di proteggerti il più possibile".

"Abbiamo cercato di informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai dovesse arrivare la bella notizia con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra, di Raffaela e Gabrio" hanno scritto spiegando il perché di questo ritardo nel dare l'annuncio della nascita. "Siamo pronti per questa vita insieme - hanno proseguito -. La nostra casa è festosa, piena di amore, incenso, fiori e regali".

Marica si è ritagliata qualche riga da sola per un pensiero dedica al compagno. "Papà William ci sostiene in ogni passo che faccio, in ogni passo che fai ed è il nostro più forte ringraziamento, con lui tutto è armonia".