Tgcom24

Marica Pellegrinelli incinta del compagno William Djoko Dopo un trattamento di bellezza, Marica Pellegrinelli sfoggia orgogliosa il suo pancione. Presto sarà mamma per la terza volta, il primo figlio dal compagno William Djoko. Per molto tempo ha tenuto nascosta la gravidanza, per proteggere questo momento incredibile, e si è molto arrabbiata quando la notizia è trapelata senza il suo consenso quando Marica Pellegrinelli è stata pizzicata all'uscita da uno studio medico. Poi, quando si è sentita pronta per condividere la sua gioia, la modella ha raccontato in un'intervista al settimanale Grazia di essere incinta: Marica Pellegrinelli è in attesa di una bambina che nascerà a maggio. Da lì in avanti non ha più nascosto la felicità ai follower, postando spesso nelle storie foto e video del pancione in lievitazione.

La dedica per Marica Pellegrinelli dal fidanzato All'indomani dell'annuncio della gravidanza da parte di Marica Pellegrinelli, il suo compagno William Djoko si è lanciato in una dolce dedica sul suo profilo Instagram: "Qualcosa di spirituale sta accadendo proprio davanti a me. Avevi già rubato il mio cuore e ora porti in grembo il nostro bambino! Non mi sarei mai aspettato di sentirmi così fortunato e felice nel creare una vita insieme a te. Una piccola meraviglia di Dio, quasi non riesco a crederci!" ha scritto il dj. Un pensiero anche ai due figli che la modella ha avuto da Eros Ramazzotti: "Una nuova aggiunta alla nostra già meravigliosa famiglia piena di amore; con Raffa e Gabrio come la sorella e il fratello più straordinari che una bambina possa mai desiderare, ne sono certo. Voglio a entrambi così tanto bene!". Poi ha continuato: "Sono felice più di quanto avrei mai potuto immaginare. Mancano 28 settimane e una vita intera! Sono qui per dedicarmi a te: la donna/madre più bella, premurosa, intelligente, empatica e divertente su cui mai abbia posato gli occhi. E il secondo nome della nostra bambina sarà Wilhelmina, come mia madre, in una vera continuazione della sua vita, il regalo più bello. Ti adoro Marica". I due sono usciti allo scoperto come coppia circa due anni fa e il loro amore cresce ogni giorno.