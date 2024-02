Tgcom24

Marica Pellegrinelli e William Djoko presto genitori “Aspettiamo una bambina, sono al settimo mese, sono di 27 settimane ed è tutto molto bello” dice Marica Pellegrinelli che per la prima volta conferma di essere incinta. In una diretta social per il settimanale “Grazia” (sul prossimo numero ci sarà un servizio dedicato alla Pellegrinelli), Marica spiega di aver detto ai familiari e agli amici la lieta novella subito dopo il terzo mese. In effetti i paparazzi l’avevano già immortalata con un pancino sospetto prima e con le curve della dolce attesa poi. Ora però è lei ad annunciare il primo figlio con William Djoko: “Non amo centellinare le notizie in modo da fare i like, penso che le persone che mi seguono da sempre sanno quanto per me sia privata e sacra la maternità, la natalità e la vita dei minori”.

L'incontro tra Marica Plelegrinelli e William Djoko “Sono stata molto fortunata – dice Marica Pellegrinelli riferendosi alla storia con William Djoko – Mi sono aperta all’amore, rischiando e mettendo del proprio in una relazione in cui si hanno culture quasi totalmente diverse. Lui è camerunense da papà, ucraino e olandese da mamma, nato e cresciuta in Olanda”. Marica e William stanno insieme da due anni e mezzo. E la modella racconta come si sono conosciuti: “Nel giugno 2019 mi stavo separando, vado a un evento di lavoro, lui suonava… me lo presentano, mi chiede come mi chiamo e capisce America invece che Marica e mette in consolle la canzone This is america. In quel periodo ero molto stressata, aspettavo che uscisse il comunicato di separazione e mi dicevo: non può piacerti uno che hai visto per un minuto”. Ma ecco la seconda chance per la coppia: “Due anni esatti dopo, eravamo a una cena di compleanno di un’amica comune. Me lo presentano di nuovo e io mio ricordo di lui, abbiamo parlato dell’equivoco di America e da allora non ci siamo più lasciati. Prima di lui, nessuno non era mai entrato in casa mia, non avevo mai presentato nessuno ai miei figli”.

Quando si sono lasciati Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti? “Io e William siamo affini e coetanei, ci capiamo al volo, questo non si può spiegare”, dice Marica Pellegrinelli. “Questa terza maternità è un dono. Io ero già felice con due figli, ma William me lo chiedeva sempre… Ci sono più preoccupazioni, da più giovane hai un supporto genitoriale diverso…” aggiunge. Nell’intervista con il settimanale “Grazia” parla anche dei due figli avuti dal suo ex Eros Ramazzotti, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, 12 e 8 anni. E ad Eros Ramazzotti, con cui si è lasciata ufficialmente nell'estate del 2019 dopo 10 anni di matrimonio, Marica ha presentato William Djioko prima ancora che ai due ragazzini. “Ci si può allontanare ma questo non vuol dire mancarsi di rispetto o negare l’amore che è stato. Non potrei mai dire di non amare il padre dei miei figli o l’uomo che ho amato. Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini… Prima di noi ci sono i nostri figli”, ha spiegato. “William è uno step-dad (ovvero in italiano ‘patrigno’, ma il termine non è certamente dei più delicati) eccezionale”, ha aggiunto Marica Pellegrinelli spiegando di avere avuto un’esperienza simile anche lei: “Io sono stata una step-mum per Aurora, siamo state comunque dieci anni insieme. L’ho amata e la amo tantissimo”.