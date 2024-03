Marica Pellegrinelli incinta, che famiglia allargata con Eros Ramazzotti!

Il cantante ora è in vacanza in un’isola paradisiaca, ma prima di partire ha trascorso un pomeriggio con la famiglia allargata, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale “Chi”.

Tgcom24

Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko ed Eros Ramazzotti alla festa di Gabrio Tullio Alla festa di Gabrio Tullio Ramazzotti, che ha spento 9 candeline pochi giorni fa, c’erano tutti: mamma Marica Pellegrinelli 35enne incinta, il compagno di lei William Djoko, papà Eros Ramazzotti, 60 anni, Raffaela Maria, 12. La famigliola allargata ha mostrato grande complicità: la modella e il cantante si sono abbracciati e baciati e anche con il nuovo amore della Pellegrinelli c’è stato un bel feeling. Il settimanale “Chi” ha pubblicato le immagini del gruppetto.

Leggi Anche Marica Pellegrinelli incinta svela il sesso del bebè e la data del parto

Chi è il compagno di Marica Pellegrinelli Marica Pellegrinelli a maggio diventerà mamma per la terza volta, dopo Gabrio Tullio e Raffaela Maria Ramazzotti. La bambina che aspetta dal compagno William Djoko, dj internazionale, si chiamerà Wilhelmina di secondo nome, come la nonna paterna. Dopo l'annuncio della gravidanza da parte di Marica Pellegrinelli e le foto con il pancione nudo, William Djoko aveva scritto una dolce dedica su Instagram: "Qualcosa di spirituale sta accadendo proprio davanti a me. Avevi già rubato il mio cuore e ora porti in grembo il nostro bambino! Non mi sarei mai aspettato di sentirmi così fortunato e felice nel creare una vita insieme a te. Una piccola meraviglia di Dio, quasi non riesco a crederci!". E il dj ha fatto riferimento anche ai due figli della modella: "Una nuova aggiunta alla nostra già meravigliosa famiglia piena di amore; con Raffa e Gabrio come la sorella e il fratello più straordinari che una bambina possa mai desiderare, ne sono certo. Voglio a entrambi così tanto bene!". Poi ha continuato: "Sono felice più di quanto avrei mai potuto immaginare. Mancano 28 settimane e una vita intera! Sono qui per dedicarmi a te: la donna/madre più bella, premurosa, intelligente, empatica e divertente su cui mai abbia posato gli occhi”.

Leggi Anche Marica Pellegrinelli incinta mostra il pancione nudo

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, dopo aver trascorso 10 anni belli, si sono separati nel 2019. "Non è mai facile separarsi" ha raccontato Marica Pellegrinelli in un’intervista specificando come abbia un apporto splendido con il suo ex: "E' una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso". La Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si sono sposati nel giugno 2014: si sono conosciuti 5 anni prima quando lei aveva solo 21 anni. "Se ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità - aveva detto Marica - Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio".

Nella famiglia allargata di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: quanti figli? Come si chiamano? Quando Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono conosciuti, il cantante era già padre di Aurora Ramazzotti (nata dal suo primo matrimonio con Michelle Hunziker). "Aurora è stata 'mia figlia' per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta (di Cesare Augusto, nato il 30 marzo ndr.), il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli" ha detto la modella in un’intervista. Eros e Marica hanno due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio.