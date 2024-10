Per il matrimonio “no social”, Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi hanno scelto Villa Valguarnera, un monumento storico a Bagheria, in Sicilia. Gli invitati hanno festeggiato gli sposi senza cellulare per potersi divertire senza avere un occhio sui like. Qualche fotografia è trapelata ma poi è stata subito cancellata. Il settimanale “Chi” rivela un paio di scatti di Mariacarla Boscono che ha scelto un abito bianco dal pizzo trasparente con ricami e una coroncina di fiori in testa. Look candido anche per Stecchi che appare con camicia casual e aria sbarazzina. Il giorno dopo il sì, party sulla spiaggia per tutti!