Maria Monsè hard al limite della censura: fa la mamma sexy ma tra le critiche

Maria Monsè sceglie pose provocanti e un costume decisamente sexy per le foto social insieme alla figlia Perla Maria . Regala ai flash un sideboob esagerato e ampi scorci di pelle nuda mentre abbraccia la figlia 14enne. Audace, forse troppo, come fanno notare molti follower che su Instagram restano spiazzati

Che la Monsè sia bellissima, non c'è dubbio. A 47 anni ha un fisico impeccabile, che lei non esita a mettere in mostra con scatti piccanti. Tra abitini succinti e bikini rivelatori, le sue curve sono spesso protagoniste. Con i follower si diverte a giocare tra seduzione e leggerezza, tra foto più sensuali e altre in versione mamma. Sui social coinvolge spesso Perla Maria e il marito Salvatore Paravia in balletti simpatici e sbarazzini che fanno divertire i fan.

Con le pose hot insieme alla figlia però, la Monsè ha spiazzato i follower, che si sono scatenati nelle critiche. Lei indossa un seducente costume rosso che lascia scoperta un'ampia porzione di seno e di lato B, e su questo nessuno ha da obiettare. Il fatto che Perla indossi lo stesso modello, ma in azzurro, ha invece fatto storcere il naso. Troppo sexy per un'adolescente, è il pensiero generale.

