Maria Elena Boschi e Giulio Berruti mano nella mano e che baci!

Un crescendo di passione e d’amore per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti nella loro prima estate di coppia. Nato in sordina tra smentite e fugaci indizi, il rapporto tra la politica e l’attore pare procedere a gonfie vele. Non si nascondono dai paparazzi di Diva e Donna che li immortalano mentre passeggiano mano nella mano come due piccioncini al primo innamoramento. E quando scatta il bacio, tutti sognano…

LEGGI ANCHE > Il nuovo look di Maria Elena Boschi: ecco il significato di quella frangetta

Le prime uscite in pubblico a giugno, beccati durante cenette intime e fughe al mare. Per un po’ hanno cercato di negare l’evidenza, poi Giulio è letteralmente uscito allo scoperto dichiarando in tv di essersi innamorato. Pochi giorni dopo, la sua ex, Francesca Kirchmair in un’intervista spiega che Berruti ha conosciuto la Boschi quando ancora i due si frequentavano e che la loro storia è naufragata nel silenzio. Né l’attore né la Boschi hanno commentato le dichiarazioni di Francesca, ma hanno replicato con sorrisi e baci. Maria Elena ha perfino cambiato look: una bella frangetta e un biondo dorato.

Leggi anche>Giulio Berruti con Maria Elena Boschi: “Siamo una bellissima coppia”

L’amore tra i due è evidente e non fanno nulla per nasconderlo. Paparazzati a passeggio si tengono stretti per mano e sotto le stelle fanno sognare con un bacio appassionato.

Maria Elena Boschi beccata! Guarda che bacio con Giulio Berruti Tgcom24 1 di 29 Chi 2 di 29 Chi 29 di 29 Chi 29 di 29 Chi 29 di 29 Chi 29 di 29 Chi 29 di 29 Tgcom24 29 di 29 Chi 29 di 29 Chi 10 di 29 Gente 11 di 29 Gente 12 di 29 Gente 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: