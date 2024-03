Sex appeal e trasparenze per il party romano della event planner

Dress code sensualità! Per la festa di Ezia Modafferi, moglie dell’ex calciatore Roberto Baronio, un party all’insegna del sex appeal con le vip invitate più seducenti che mai.

Fotogallery - Fedez single, ecco l’attico in cui vive adesso

Tgcom24

Ezia Modafferi, wedding ed event planner, sposata con Roberto Baronio, ex calciatore della Reggina, adesso vice-allenatore della Sampdoria, per la sua festa di compleanno ha organizzato tutto nei dettagli, ma soprattutto ha puntato sul sex appeal delle invitate. Tra le amiche vip si sono distinte Alessia Marcuzzi, Federica Nargi, Elena Santarelli.

Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un abito da diva della Belle Epoque che lasciava le gambe lunghe e sinuose in bella vista creando un tocco hot grazie al tessuto vedo non vedo che a tratti sembrava mostrare gli slip della showgirl. L'outfit è simile a quelli sfoggiati per il Festival di Sanremo perché formato da un vestito con vertiginosi spacchi laterali con veli di seta e ricami, tutto nei colori del nude e del rosa antico. Tra le risate e il divertimento la Marcuzzi ha incantato con i suoi balletti improvvisati insieme alla festeggiata.

Federica Nargi ha optato per un abito a sirena decisamente sexy con scollatura sull’incrocio dei seni e sulla schiena fino al lato B. Con lei c’è anche il marito Alessandro Matri. Pochi giorni fa la ex velina aveva dato un taglio radicale al passato proponendosi con un look nuovo. “In un momento di pura follia, o forse di pura chiarezza, ho deciso che era il momento di cambiare. Oggi è stato quel giorno” aveva scritto mostrandosi con il caschetto.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi sexbomb alle Maldive con amore, in vacanza con Mia

Elena Santarelli ha puntato sul vedo non vedo indossando un abito lungo a strisce nere alternate a seducenti trasparenze. Sensualissima anche Pamela Prati con uno spacco vertiginose, Michela Quattrociocche abbracciata al fidanzato Giovanni Naldi, e poi c’erano Laura Cremaschi, Sonia Bruganelli, Federica Ridolfi, Cristiana Corradi.