Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: ecco chi è

Sui social ha scritto: "Il mio amore" Manuel Bortuzzo, il nuotatore paralimpico originario di Treviso ed ex concorrente del GFVip, vive ormai a Roma dove si allena quotidianamente in piscina. Nonostante la sua intensa attività sportiva, Manuel non trascura la sua vita sentimentale e sociale, e usa spesso i social per condividere con i suoi fan le sue passioni e le sue esperienze. Tra queste, spiccano i suoi tatuaggi sulla mano, che ha mostrato in un video: quattro stelle, il numero tre sul pollice e la parola Patience scritta sulle falangi. Sul suo profilo Instagram, che conta quasi mezzo milione di follower, Manuel pubblica foto dei suoi viaggi, dei suoi ricordi, dei suoi incontri e dei suoi momenti speciali. Tra questi, c'è anche una storia dedicata a una ragazza, che Manuel ha definito "il mio Amore" con un cuore.

Chi è la nuova fidanzata di Mamnuel Manuel Bortuzzo, il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe in seguito a un agguato, avrebbe insomma una nuova compagna. Si tratta di Ilenia Caccavale, una trentunenne romana che gestisce un locale nel quartiere Mezzocamino dove Bortuzzo e i suoi familiari sono clienti abituali. Ilenia è madre di due bambini, Nathan e Michelle, e da tempo sarebbe vicina a Manuel Bortuzzo. La coppia ha ufficializzato la relazione con una foto su Instagram stories, dove si vedono le mani intrecciate su un tavolo. L'immagine delle mani unite è stata scattata in un ristorante.



Fidanzato con Lulù Selassiè prima e poi con Angelica Benevieri, ecco chi è Prima di innamorarsi di Ilenia, Manuel Bortuzzo che aveva partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip nel 2021 e aveva avuto una frequentazione con Lulù Selassiè, era stato fidanzato con l'influencer Angelica Benevieri. La storia con la giovane tiktoker però era durata l’arco di un’estate – quella del 2022 – e poi era finita in un lampo. Ai tempi dell’agguato, invece, Manuel Bortuzzo era fidanzato con Martina Rossi, anche lei nuotatrice. Nell’incidente, capitato per uno scambio di persona, lei era rimasta illesa ma sotto shock tanto che tempo dopo avrebbe abbandonato la piscina. Bortuzzo l’aveva conosciuta in vasca mentre si allenava con le Fiamme Gialle a Ostia. La coppia si è lasciata nell’autunno del 2020.