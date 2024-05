Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi: tutte le foto della grande festa di nozze

Il primo sì con rito civile Manila Nazzaro e Stefano Oradei l’avevano pronunciato in Campidoglio il 4 maggio. La ex Miss Italia aveva annunciato di essersi sposata con Stefano pubblicando un post la cui didascalia recitava così: “Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola". La stessa frase è stata scelta dalla coppia per le bomboniere consegnate agli amici durante la grande festa a Villa Miani. Dopo il rito la coppia aveva tenuto un piccolo ricevimento sulla terrazza dell'hotel Mecenate Palace, che si affaccia sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. Per il party da mille e una notte ha optato per la vista magnifica sulla città di Roma. La Nazzaro è stata accompagnata all'altare dai figli Francesco Pio e Nicolas, avuti dall'ex marito Francesco Cozza.

La storia d’amore di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno sorpreso tutti annunciando il matrimonio a "Verissimo", dopo un breve periodo di relazione. Il loro incontro risale al 2020, in occasione di un talent show di danza dove Manila era in gara e Stefano faceva parte del corpo docente. Il legame si è consolidato nel tempo e nel maggio 2023 hanno ufficializzato la loro unione sui social. L'ex Miss Italia ha condiviso con il settimanale “Chi” il suo entusiasmo per questa nuova fase della vita: "Stefano rappresenta l'uomo che ho sempre desiderato. È stato il mio faro durante un momento complicato e mi ha aiutato a ritrovare la fiducia in me stessa e la serenità", ha detto, alludendo alla storia finita con Lorenzo Amoruso. "È un partner eccezionale, mi supporta in ogni aspetto della mia vita e mi fa sentire profondamente amata", ha concluso.