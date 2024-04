Manila Nazzaro è partita per Monte Carlo con le sue compagne di viaggio per trascorrere un weekend di divertimento sfrenato in vista delle nozze con Stefano Oradei. "48 ore di energia, amore, risate, abbracci e un po’ di trash... avere amiche così ti fa rendere conto di quanto sia fortunata... Adesso aspettiamo il gran giorno con grande emozione" ha scritto condividendo alcune immagini sui social. Con lei c'era tra le altre Milena Miconi, assenti invece Veronica Maya, Angela Melillo e Matilde Brandi (la ballerina si trova in Honduras per l'"Isola dei Famosi" , ma è stata sostituita da un cartonato). Pigiamini coordinati, ciabattine abbinate e cappellini personalizzati sono stati i gadget dell'evento, con il brindisi scattato già in aereo.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono conosciuti nel 2020, durante un talent show a tema ballo in cui lei era concorrente e lui insegnante. La relazione è iniziata solo tre anni dopo e a maggio 2023 hanno debuttato sui social. Riguardo alla loro storia l'ex Miss Italia ha raccontato al settimanale Chi: "Stefano è l'uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita", ha detto riferendosi alla storia finita con Lorenzo Amoruso . "Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice. E’ un compagno meraviglioso, mi sostiene in tutto e mi fa sentire amata" ha aggiunto. La decisione di sposarsi è arrivata dopo pochi mesi di frequentazione e la data l'hanno annunciata a "Verissimo" .

Gli spoiler di Manila Nazzaro sulle nozze

L'addio al nubilato per Manila Nazzaro è stato una sorpresa organizzata dalle amiche: "Non so nulla tranne che dura due giorni, che prendiamo un aereo, che devo fare una valigia mix, costume, abiti comodi e due vestiti eleganti..." aveva anticipato Manila Nazzaro a "Diva e Donna". La ex Miss Italia ha rivelato anche: "Le damigelle saranno Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde Brandi (che però non potrà tenere fede all'impegno, ndr) e Veronica Maya. I testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per me mio fratello Gianni e la mia amica storica Manuela". Le nozze saranno celebrate il 13 maggio prima in Campidoglio a Roma, un rito intimo con la famiglia, e poi più in grande con tanti invitati in una villa privata