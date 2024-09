Fabrizio Corona ha trascorso una vacanza di tutto relax (e qualche provocazione social) in Sicilia con la fidanzata Sara Barbieri e il primogenito Carlos Maria Corona. Un momento di stacco dalla quotidianità, in vista dei tanti impegni che lo attendono in autunno. Probabilmente la pausa non è bastata visto che a poche settimane dal ritorno alla quotidianità il fisico gli ha mandato un segnale di stop. Ma si darà davvero una calmata, come lui stesso dice di dover fare?