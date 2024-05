Il bebè nascerà in Germania dove la D’Alessandro vive e lavora. La coppia è stata paparazzata per la prima volta a Venezia un anno fa e poco dopo lei aveva pubblicato una foto sui social che la ritraeva con il politico con una esplicita didascalia: "Innamoratevi".

Luigi Di Maio, attualmente in carica come rappresentante dell'Unione Europea nella regione del Golfo e precedentemente ministro degli Esteri nel governo di Mario Draghi nonché ex capo del Movimento 5 Stelle, e la sua compagna Alessia D'Alessandro, diventeranno genitori a settembre. Secondo le informazioni raccolte da Adnkronos, il neonato avrà la cittadinanza italo-tedesca. Infatti, Alessia D’Alessandro, 33 anni, che ha un passato da modella e si è candidata con il M5S alle elezioni politiche del 2018, risiede e lavora in Germania da più di un decennio ed è figlia di genitori italo-tedeschi.

Chi è Alessia D'Alessandro? Alessia D’Alessandro conosce ben cinque lingue. La sua formazione accademica include prestigiose istituzioni come la Sciences Po di Parigi e la Jacobs University Bremen. La sua strada si è incrociata con quella di Di Maio nel 2018, anno in cui ha anche tentato l'ingresso in politica candidandosi nel collegio di Agropoli-Castellabate, situato nella regione del Salernitano.