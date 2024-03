Ludovica Valli in dolce attesa a Dubai, in arrivo il terzo figlio

In un video dolcissimo svela il suo regalo di compleanno – l’influencer sorella di Beatrice ed Eleonora ha compiuto 27 anni – mentre le baciano il pancino che cresce: “La cosa più inaspettata di tutta la nostra vita insieme”. In una story ha aggiunto: “Non vedevo l’ora di poterlo condividere anche con voi… Giuro, non vedevo l’ora”.

Ludovica Valli posta foto e video dell'annuncio ufficiale del suo pancione di tre mesi e annuncia che per i prossimi sei i follower la vedranno così con le dolci curve e una felicità esplosiva. “Ai bimbi l’abbiamo detto praticamente la settimana scorsa, pochi giorni dopo li abbiamo portati con noi a fargli vedere il loro fratellino/sorellina, avevo la translucenza nucale, quindi ne abbiamo approfittato” scrive la Valli in un video in cui mostra l’ecografia con i figli Anastasia e Otto (il cui battesimo è stato festeggiato poche settimane fa) vicini.

“Sapete cos’è la cosa che mi emoziona di più di tutto questo? Che Anastasia erano mesi che così dal nulla ci chiedeva un altro bimbo. Precisamente una sorellina, come dice lei. Questo mi emoziona davvero tanto. Ricorderò per sempre i suoi occhi la prima volta che gliel’abbiamo detto. Ricorderò per sempre le sue parole e il suo bacio sulla pancia” continua Ludovica Valli mostrando i video del suo pancione di tre mesi sui social network. Mano mano la ex tronista spiffera sempre più dettagli sui social: “Ahaha giuro, mille test di gravidanza nella mia vita, ma giuro che quello anche se era positivo al 200%, io non riuscivo a vederlo positivo, non so come spiegarvelo… - dice Ludovica Valli nelle storie – Ora mi sento un peso in meno, stavo davvero male a non dirvelo. So che è un segreto tenuto nascosto per una giusta causa inizialmente però ecco, per me è sempre difficile”.

Ludovica Valli mostra le sue giornate in vacanza sulle spiagge di Dubai e sfoggia il pancione (come aveva fatto nella stessa location quando aspettava Otto). “Ora è cominciata quella fase dove sono indecisa su tutto: su come vestirmi, su come mettermi le cose, che scarpe mettermi, che cosa fare durante la giornata, che cosa mangiare e soprattutto ‘ma dove ho messo quella cosa’, ho perso definitivamente la memoria”.