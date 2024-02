Ludovica Valli, Otto Edoardo e la piccola Anastasia Ludovica erano vestiti di bianco alla cerimonia, mentre Gianmaria Di Gregorio ha scelto un completo marrone. Sui social pubblicano uno scatto che li ritrae tutti insieme, poi il momento del battesimo vero e proprio. Il 9 febbraio il bebè ha compiuto un anno e l'influencer ha postato alcuni scatti del suo piccolo (anche in compagnia della sorellina) e ha scritto: "Auguri Ottino della nostra vita. Grazie per tutto ciò che sei. Grazie per tutta questa vita in più amore nostro... Tu sei la dolcezza fatta in persona. Tu sei l’amore. Ti amiamo tanto così".

Al battesimo di Otto anche le sorelle Eleonora e Beatrice Valli

Alla festa per il battesimo di Otto hanno partecipato anche le sorelle di Ludovica Valli, Eleonora e Beatrice Valli. Sui social hanno postato le foto della giornata, compreso uno scatto con i genitori del trio di influencer insieme a tutta la schiera di nipotini. Una reunion che è un caso raro, visto che la più piccola delle tre ha un rapporto meno stretto con le altre due, che si vedono più spesso di quanto non facciano con lei. Ludovica non ha partecipato alla festa di compleanno di Beatrice a metà gennaio e sui social la cosa non era passata inosservata. Lei aveva commentato: “Il 90% delle volte non so nemmeno io quando si vedono le mie sorelle, lo scopro tramite due storie di Instagram proprio come voi. Proprio perché, come ha detto Beatrice, ‘loro sono più legate’. Quindi io la maggior parte delle volte non so proprio niente di ciò che fanno/organizzano loro. Questa è la verità. Devo continuare a parlare? Del compleanno l’ho saputo la settimana prima, certamente… magari se fossi invitata dalle mie sorelle per il piacere di essere invitata e non perché ‘si sentono obbligate per immagine’ avrei forse fatto i salti mortali per esserci".