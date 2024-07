Per Luca Argentero e Cristina Marino una vacanza al sole di Sciacca

Per Luca Argentero e Cristina Marino è tempo di relax. La coppia, con i loro figli, si stanno godendo le vacanze e per questo periodo hanno optato per il caldo della Sicilia. Stanno infatti trascorrendo la vacanza in un resort di lusso a Sciacca, nell'Agrigentino. Per loro si tratta di un ritorno visto che non è la prima volta che scendono al Verdura Resort. Non solo vacanza in questo caso, infatti la coppia per l'occasione ha partecipato a un matrimonio di amici.