La vacanza alle Maldive di Luca Argentero e Cristina Marino è giunta al termine e durante il viaggio di ritorno l'attrice condivide gli ultimi ricordi. "Nel mentre abbiamo raccolto infiniti ricordi. E ho il cuore pieno di amore e gratitudine", scrive l'attrice condividendo le immagini. Durante il soggiorno ai tropici non ha mancato di aggiornare i follower, postando scatti a volte romantici e altri sexy. Ha sfoggiato il fisico tonico in costume, ha mostrato i panorami, ha inquadrato il marito e i giochi con i figli. Ma a far sognare di più è stato quello scatto che suggerisce il rinnovo delle promesse d'amore in riva al mare.

Le nozze in Umbria nel 2021

Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati a luglio 2021 con una cerimonia intima e romantica nel loro casa a Città della Pieve, in provincia di Perugia. Gli sposi si sono giurati amore eterno in comune davanti solo ai testimoni e gli ospiti, una trentina in tutto li hanno aspettati nella location per brindare con loro. "Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre", aveva commentato la sposa.